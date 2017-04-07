Suriye'den ilginç açıklama: Saldırıyı bekliyorduk

2017-04-07 11:08 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Suriye, ABD'nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının 'sınırlı olduğunu ve beklendiğini' açıkladı.

Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer açıklamada ise, üsse saldırı düzenlenmeden önce, uçakların diğer üsse gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, geride kalan bir kaç hava aracının zarar gördüğü vurgulandı.