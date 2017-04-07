Дорогие экзотические фрукты на бакинских рынках – ВИДЕО

2017-04-07 11:15 | www.oxu.az | 3

Гуанабана, карамболу, рамбутан, маракуя… Такую экзотику сегодня можно встретить на прилавках рынков нашей столицы.

Эти фрукты, привезенные из Южной Америки, а также уже привычные нам смородина, клубника, ежевика и алыча, считаются несезонными.

Сообщается, что цена килограмма рамбутана начинается с 40 манатов. Причем на этот фрукт имеется спрос как среди иностранцев, так и местных жителей. Самыми популярными среди экзотических фруктов являются гуанабана и мангостин.

Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az представляет более подробный видеорепортаж на эту тему:

У.А.