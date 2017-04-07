Турция позитивно оценивает операцию США в Сирии - вице-премьер

2017-04-07 10:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция позитивно оценивает нанесение флотом США ракетного удара по авиабазе в Сирии, сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передают турецкие СМИ.

Как сказал Куртулмуш, эта операция внесет весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии.

Вице-премьер Турции отметил что, в некоторых областях Сирии должна быть создана зона безопасности.

Ранее некоторые страны заявили о поддержке США.

В ночь на пятницу с эсминцев ВМС США Porter и Ross, находившихся в Восточном Средиземноморье было запущено свыше пятидесяти ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по одной единственной цели - аэродрому в провинции Хомс, с которого, по данным американской разведки, была начата предполагаемая химатака.



Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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