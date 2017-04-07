В Узбекистане утвержден глава Госкомитета по инвестициям

2017-04-07 10:49 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом утвердил председателем Государственного комитета по инвестициям Азима Ахмедхаджаева.

Государственный комитет по инвестициям создан указом главы государства в конце марта текущего года. Это уполномоченный госорган, ответственный за координацию формирование и реализацию единой государственной инвестиционной политики и привлечения иностранных инвестиций.

Азим Ахмедхаджаев - 1979 года рождения, выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2002 г.).

С января 2009 года Ахмедходжаев работал председателем правления NBU Invest Group Национального банка внешнеэкономической деятельности. С мая 2011 года работал заместителем председатель правления, а затем первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В мае прошлого года Ахмедходжаев был назначен председателем правления банка «Асака».

(Автор: Демир Азизов)