Посол: «Уверен, что вопросы по TAP будут решены»

2017-04-07 11:17 | www.apa.az | 3

Посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо выразил отношение к тому, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает АПА-Экономикс, посол отметил, что правительство Италии работает над этим: «В настоящее время в суде Италии есть некоторые представленные административные вопросы. Я уверен, что этот вопрос будет решен. Работы по TAP уже начались и реализация проекта продолжится».

Напомним, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию. Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде. Агентство Reuters отмечает, что если до конца апреля деревья не будут пересажены, то все работы по их пересадке будут отложены до ноября, потому что пересадка деревьев летом может закончиться их гибелью.

Общая протяженность TAP составляет 878 км. Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).