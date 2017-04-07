Глава представительства ЕС завершает свою миссию в Азербайджане

2017-04-07 11:23 | www.oxu.az | 3

Глава представительства ЕС, посол Малена Мард завершает свою миссию в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, она проработает на этом посту еще около пары месяцев.

Однако она не назвала имя того, кто сменит ее на этом посту, и свое новое место назначения, сославшись на то, что в связи с этим в ЕС ведется работа.

«Я рада быть здесь в Азербайджане. Я буду стараться работать так, чтобы быть связанной с Азербайджаном», - отметила она.

Н.О.