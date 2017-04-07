В Ташкенте начало работу заседание глав МИД стран СНГ

2017-04-07 10:52 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте начало работу заседание Совета глав внешнеполитических ведомств Содружества независимых государств (СМИД СНГ), передает корреспондент Trend.

В работе заседания принимают участие замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов, главы МИД - Беларуси Владимир Макей, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана - Эрлан Абдылдаев, России - Сергей Лавров, Таджикистана - Сироджидин Аслов, Армении - Эдвард Налбандян, замминистра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий, замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Заседания СМИД являются одними из ключевых этапов подготовки заседаний Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества, которые проводятся два раза в год. В текущем году очередные встречи глав государств состоятся в октябре в Москве, а также в мае в Казани и в ноябре в Ашхабаде.

В повестку дня предстоящего заседания включены проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение глав государств и правительств.

Одним из важнейших документов, намеченных к рассмотрению, является проект заявления глав МИД стран – участников СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.

В сфере гуманитарного сотрудничества наиболее значимым является внесенный проект решения о реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году - в Армении, в 2019 году – в Беларуси, в 2020 году – в Казахстане.

Более трети проектов, внесенных в повестку дня СМИД, направлены на расширение и углубление сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

К наиболее важным из них относятся проекты решения о концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в областях соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Главы МИД рассмотрят также проект решения о внесении изменений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

В сфере правового обеспечения деятельности СНГ планируется обсудить проекты решений о некоторых вопросах деятельности Экономического суда Содружества.

Участники заседания также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)