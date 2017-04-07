Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии

2017-04-07 11:18 | www.apa.az | 3

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Иран решительно осудил ракетную атаку США, которая была совершена в пятницу по армейской авиабазе в Сирии», - говорится в сообщении телеканала.

По мнению иранского МИД, удары по военным Сирии укрепят «позиции террористов и еще больше усложнят ситуацию в Сирии».

В иранском внешнеполитическим ведомстве добавили, что по-прежнему остаются в тени те, кто получил наибольшую выгоду от химической атаки в пригороде Идлиба.

«Иран является государством, более других пострадавшим от химического оружия, выступает против применения такого вида оружия», - говорится в заявлении МИД. Однако в данном случае, по мнению Тегерана, химоружие было использовано «как предлог для односторонних военных действий, что представляет опасность и противоречит международному праву».

Отметим, США в ночь на 7 апреля произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.