ВВС Сирии вскоре возобновят вылеты на позиции ИГ с базы, атакованной США

2017-04-07 11:17 | www.trend.az | 3

ВВС Сирии "в ближайшее время возобновят вылеты на позиции террористов" с военного аэродрома Шайрат в провинции Хомс, подвергшегося ракетному удару США. Об этом сообщил в эфире телеканала Al Mayadeen губернатор провинции Таляль аль-Баррази, передает ТАСС.

Ранее арабские СМИ утверждали, что в результате американского обстрела практические полностью уничтожена инфраструктура военного аэродрома.

По информации Al Mayadeen, несмотря на то, что большинство сирийских самолетов удалось отвести от удара, "ряд истребителей получили повреждения". О количестве выведенных из строя боевых машин данных пока нет.

Ранее аль-Баррази заявил, что военный объект, подвергшийся в четверг нападению со стороны США, сыграл важную роль в борьбе с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ), в частности в операции по освобождению Пальмиры.

По предварительным официальным данным, жертвами атаки стали пять человек, семеро пострадали. Среди погибших есть мирные жители.

В четверг Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.