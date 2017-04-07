Иран осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии

2017-04-07 11:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран «решительно» осудил ракетный удар Соединенных Штатов по авиабазе в Сирии, откуда, как утверждается, силы Башара Асада провели смертельную химическую атаку на гражданское население, в результате чего погибло по меньшей мере 70 гражданских лиц в удерживаемом повстанцами районе.

6 апреля с двух эсминцев ВМС США находящихся в восточной части Средиземного моря, нанесен удар посредством 59 крылатых ракет по правительственному аэродрому Шайрат в Сирии.

«Тегеран рассматривает действия США в отношении Сирии как нарушение международных законов», - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Гасеми добавил, что подобные действия со стороны США являются «опасными» и «разрушительными».

Он добавил, что нападение США приведет к усилению террористической деятельности и станет угрозой безопасности в Сирии, сообщает IRNA 7 апреля. Иран и Россия являются главными союзниками Башара Асада.

Между тем, по сообщениям, США заранее уведомили Россию о пуске ракет перед атакой на аэродром Сирии. В свою очередь, Россия призвала провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу американских ракетных ударов в Сирии.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)