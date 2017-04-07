В Армении в ДТП пострадал подполковник Минобороны

2017-04-07 11:41 | www.apa.az | 3

В Котайкской области 7 апреля произошла крупная авария.

Как сообщает АПА со ссылкой на shamshyan.com, примерно в 08:10 автомобиль «Mercedes» с госномерами 34 TF 494, за рулем которого находился 38-летний Карен М., на административной территории села Аргел автотрассы Нор-Гехи-Аргел, выехал с проезжей части и перевернулся, оказавшись в поле.

Водитель автомобиля доставлен в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич». Первую помощь ему оказали служащие воинской части Лусакерта.

Подполковник Карен М. служит в N-ской воинской части в должности командира дивизиона. Авария произошла, потому что водитель «Mercedes» потерял управление автомобилем.