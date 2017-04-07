В Баку взрослый мужчина ограбил женщину – ВИДЕО

2017-04-07 11:40 | www.oxu.az | 3

В Баку взрослый мужчина совершил кражу. Он напал на женщину и вырвал у нее сумку. Произошедшее попало на камеру наблюдения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, мужчина сначала некоторое время наблюдал за женщиной. Когда та оказалась в безлюдном месте, он напал нее и вырвал сумку.

Пострадавшая Зарифа Шахвердиева обратилась в 7-ое отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района.

Полицейские, просмотрев запись с камеры наблюдения, пришли к выводу, что преступление совершил 55-летний житель Баку Эльчин Шабанов. Через некоторое время его задержали вместе с сумкой и доставили в отделение полиции.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что Э.Шабанов ранее был дважды судим.

Э.А.

