Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии - ОБНОВЛЕНО

2017-04-07 11:44 | www.oxu.az | 3

Власти Саудовской Аравии заявили, что полностью поддерживают авиаудары США по военным объектам в Сирии.

Как передает Oxu.Az, в пятницу, 7 апреля, саудиты заявили, что это было мужественное решение президента Трампа, которое он принял в ответ на применение химического оружия против мирных жителей.

«Ответственный источник в Министерстве иностранных дел заявил, что Королевство Саудовской Аравии полностью поддерживает военные действия США в Сирии по военным объектам, которые стали ответом на использование сирийским режимом химического оружия против невинных гражданских лиц», — пишет информагентство SPA.

11:07

Великобритания выразила полную поддержку удару ВС США по авиабазе в Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые мы считаем адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийскими властями. Удар направлен на предотвращение последующих атак», - сказал официальный представитель правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что его страна полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе.

«Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия», - написал израильский премьер на своей официальной страничке в Twitter.

По словам Нетаньяху, «Израиль надеется, что эта проявленная решимость в отношении ужасающих действий режима (Башара) Асада отразится не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и других местах».

Н.О.