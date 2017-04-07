Туркменистан и Южная Корея провели деловые переговоры

2017-04-07 11:23 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание межправительственной комиссии Туркменистана и Южной Кореи по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Туркменскую сторону возглавил курирующий нефтегазовый комплекс страны вице-премьер Максат Бабаев, корейскую - министр торговли, промышленности и энергетики Джо Хъюнг Хван.

В повестку дня были включены вопросы развития отношений в областях экономики и торговли, стандартизации и контроля финансовой системы.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и углеводородных ресурсов, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и связи.

В рамках мероприятий прошел бизнес-форум, в котором приняли участие руководители таких компаний, как Hyundai, LG, Samsung, Daewoo и другие.

Для участия в этих встречах прибыла представительная делегация из Южной Кореи, в том числе около 40 руководителей и специалистов финансовой биржи, ведущих корейских компаний и корпораций, а также крупных научно-образовательных центров. Южнокорейские компании успешно работают в различных секторах экономики Туркменистана.

В числе крупных проектов с их участием - строительство завода по сероочистке природного газа на месторождении «Галкыныш», модернизация нефтеперерабатывающего комплекса в городе Туркменбаши, строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы.

Среди прорабатываемых совместных проектов - вторая фаза модернизации Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, строительство завода по производству жидкого топлива из природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)