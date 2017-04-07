ООН организовал в Ашхабаде семинар по водной проблематике

2017-04-07 11:31 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошел семинар, посвященный международному водному праву, организованный региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии при поддержке правительства США, говорится в пятницу в пресс-релизе организаторов.

В ходе семинара участники были ознакомлены с основными международно-правовыми инструментами, регулирующими использование трансграничных водных ресурсов, уделив особое внимание основополагающим принципам права международных водотоков.

"Делегации государств отметили востребованность программы повышения квалификации «Обеспечение справедливого использования и управления трансграничными водотоками в Центральной Азии посредством международной дипломатии, права и институтов: теория и практические решения", - сказано в информации.

В рамках семинара проводились и практические занятия с целью закрепления полученного теоретического материала на примерах смоделированных ситуаций.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. Ашхабад призвал созвать в 2017 году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии, сообщал ранее Центр новостей ООН. Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной стратегии ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)