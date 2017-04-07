Замминистра: «Суммарные инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана составили 20 млрд. евро»

2017-04-07 11:42 | www.apa.az | 3

«Страны ЕС остаются основными торговыми партнерами Азербайджана».

Как заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев, за январь-февраль 2017 года порядка 42% внешнеторгового оборота Азербайджана пришлось на страны ЕС. По итогам 2016 года этот показатель составил 32%. По его словам, страны ЕС являются также основными инвесторами в экономику Азербайджана. «Суммарные инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана оцениваются в 20 млрд. евро, в том числе 3 млрд. евро – в ненефтяной сектор. В рамках различных программ и проектов ЕС с 1992 года предоставил Азербайджану 582 млн. евро».

В свою очередь, глава бакинского представительства ЕС Малена Мард отметила, что Азербайджан является лидером среди стран Восточного Партнерства по числу реализованных твиннинг проектов. «До сегодняшнего дня мы реализовали в Азербайджане 45 твиннинг-проектов».