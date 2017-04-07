SOCAR в I квартале перечислила в госбюджет 134 млн. манатов

2017-04-07 11:48 | www.apa.az | 4

Налоговые выплаты SOCAR в госбюджет Азербайджана в I квартале 2017 года составили 396 млн. 643 тыс. манатов, что на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, в марте объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 133 млн. 985 тыс. манатов (+22,6%).

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты за январь-март 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 36 млн. 268 тыс. манатов (рост на 13,4%), в том числе в марте – 11 млн. 105 тыс. манатов (+1,7%).