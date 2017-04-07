Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии

2017-04-07 11:51 | www.oxu.az | 3

Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.

«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США», - говорится в сообщении.

Н.О.