Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии
2017-04-07 11:51 | www.oxu.az | 3
Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.
«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США», - говорится в сообщении.
Н.О.