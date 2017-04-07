Посол Мексики представил доклад в рамках дней Франкофонии в Баку (ФОТО)

2017-04-07 11:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В рамках Недель Франкофонии в Азербайджане, посол Мексики в Баку Родриго Лабардини представил доклад на тему «Мексика, Франция и Франкофония» на французском языке.

В ходе доклада посол рассказал о французском влияния в Мексике.

Посол Лабардини отметил, что французская культура в Мексике проникла в различные сферы общественной жизни, такие как архитектура, гастрономия, мода, литература, и способствовала популяризации французского языка. Было отмечено, что Мексика является страной-лидером в Латинской Америке по числу студентов, изучающих французский язык. Также Мексика является наблюдателем в Международной Организации Франкофонии.

Недели Франкофонии проходят в Баку с 1-го по 22-ое апреля 2017 года. Помимо посольства Мексики в мероприятиях по этому поводу участвуют Посольства Бельгии, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии.

(Автор: Елена Косолапова)