Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг турецкой «дочки» Pasha Bank

2017-04-07 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило национальный долгосрочный рейтинг турецкой «дочки» азербайджанского Pasha Bank - «Pasha Yatirim Bankasi A.S.» (PBTR) на уровне «A(tur)», говорится в сообщении, размещенном на сайте Fitch.

«Национальный рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой со стороны ОАО Pasha Bank, владеющего 99,9 процентами акций PBTR», - говорится в сообщении.



По мнению авторов отчета, в настоящее время рост показателей PBTR идет усиленными темпами, в основном благодаря финансированию со стороны головного банка - Pasha Bank.

На данный момент показатели качества активов банка высокие, а коэффициент адекватности основного капитала Fitch был на уровне 53 процентов на конец 2016 года, что отражает большие первоначальные вливания капитала со стороны Pasha Bank.

На национальный долгосрочный рейтинг PBTR и на прогноз по компании в первую очередь влияют изменения в долгосрочном рейтинге дефолта эмитента (РДЭ) и в прогнозе по Pasha Bank.

PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Он основан в 2007 году. PASHA Bank является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и других направлениях бизнеса. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)