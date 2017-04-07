Скоро победителями лотереи Unibank станут 184 человека

2017-04-07 11:55 | www.oxu.az | 3

А вы знаете, что у вас есть шанс выиграть 1000 манат? Что для этого нужно сделать? Ничего сложного. Просто проводите свои ежедневные платежи через мобильное приложение UnibankMobile, либо совершайте покупки с помощью карт Unibank.

Сделав всего лишь одну транзакцию, Вы получите шанс от Unibank выиграть до 1000 манат. Каждая транзакция, осуществленная с помощью Вашей карты или посредством приложения Unibank Mobile, в размере от 10 АЗН и выше, даст вам шанс попасть в список победителей лотереи.

Число победителей «Лотереи Весны», которую проводит Unibank, составит 184 человека, а призовой фонд 10.000 АЗН.

Больше транзакций – больше шансов.

Пользуясь дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank Вы получаете шанс на участие в лотерее.

Ниже приведен список операций, осуществив которые с помощью мобильного приложения «Unibank Mobile», Вы получаете шанс на участие в лотерее:

- Оплаты за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/тв услуги.

- Денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

- 1 человек 1000 АЗН

- 3 человека 500 АЗН

- 30 человек 100 АЗН

- 50 человек 50 АЗН

- 100 человек 20 АЗН

Лотерея продлится с 4 марта по 10 апреля.

Победителями будут клиенты, которые сделали транзакции именно в этом промежутке времени.

Розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)

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