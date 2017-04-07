Посол: «В Украине получение азербайджанскими студентами фальшивых дипломов будет предотвращено»

2017-04-07 12:29 | www.apa.az | 1

В настоящее время в Украине образование получает более 10 тысяч азербайджанских студентов.

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Посол отметил, что правительство Украины продолжит прилагать усилия для обеспечения безопасности студентов и повышения уровня их образования. Украинский дипломат довел до сведения, что планируется визит в Украину делегации Азербайджана в сфере образования.

Отметим, ранее сообщалось об имевшихся случаях получения азербайджанскими студентами фальшивых дипломов в Украине, которое будет предотвращено.