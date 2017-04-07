Вредные и полезные продукты

2017-04-07 12:09 | www.oxu.az | 1

По количеству домыслов продукты питания затмят мифы и легенды Древней Греции. Молоко взрослым нельзя, не более 3 яиц в неделю, картофель вреден, а хлеб так вообще навеки под запретом — эти и другие противоречивые сведения постоянно сбивают с толку.

Oxu.Az со ссылкой на ELLE окончательно расставил точки на i и составил список вредных и полезных продуктов питания.

Разделить содержимое холодильника на вредные и полезные продукты питания достаточно просто. Классификация примитивная, но вполне рабочая: все, что дала природа (овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, злаки, травы и тд), полезно, а все, что в последствии из них создал человек (полуфабрикаты, готовые продукты, вся пакетированная пища, фастфуд), в больших количествах и регулярном употреблении вредно.

Перечень болезней, которые могут образоваться в случае неправильного питания, обширный: начиная от ожирения, язвы, гастрита и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями. Питание — топливо для активной полноценной жизни, и если оно некачественное, то последствия не заставят себя ждать. Поэтому важно знать, какие продукты полезны, и придерживаться этого рациона питания.

Основа сбалансированного меню — пищевые волокна, она же клетчатка. Самостоятельно расщепить клетчатку желудочно-кишечная система не может, по методу действия на организм ее можно сравнить с метлой, которая очищает организм и устраняет все ненужные вещества, холестерин, желчные кислоты и отходы, образующиеся в процессе пищеварения. Клетчаткой богаты отруби, злаки, садовые ягоды, цельнозерновой хлеб, зеленые овощи, авокадо, орехи. Диета с повышенным содержанием клетчатки способствует устранению запоров, снижает уровень холестерина и сахара в крови, помогает поддерживать нормальный вес и в профилактике сердечных заболеваний и диабета II-го типа.

Капуста брокколи не так давно известна в нашей стране, и отношение к ней не всегда благоприятное. Наше представление об этой зеленой капусте основывалось на фильмах, в которых дети с тоской на лицах отодвигали вилкой брокколи на тарелке. И сейчас дети и взрослые не испытывают в большинстве своем особенную привязанность к этому полезному овощу — и напрасно. Брокколи богата клетчаткой, солями фолиевой кислоты, калием, кальцием и различными фитонутриентами, способствующими снижению риска развития сердечных болезней, диабета и даже некоторых видов рака. Также брокколи содержит мощный антиоксидант бета-каротин, сульфорафан, витамины С и К. Для получения всех полезных компонентов в наивысшей концентрации не рекомендуется долго варить брокколи, достаточно слегка притушить капусту.

К самыми полезным овощам можно отнести богатую каротином морковь, известную также антиоксидантными свойствами. Помидоры — источник лютеина (для зрения) и ликопина (антиканцерогенные свойства). Лук и чеснок содержат фитонциды и вещества, усиливающие сопротивляемость организма к различного рода вирусам и возбудителям болезней.

Благодаря высокому содержанию калия картофель способствует выведению из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен веществ. Многое зависит от способа приготовления картофеля. Особенно богат калием печеный картофель, а в целом его рекомендуют употреблять остывшим. Однако из-за большого содержания углеводов у картофеля довольно высокая калорийность. В среднем в 2-3 раза выше, чем у других овощей, за это ему и приписали вредность. Чипсы, картофель фри по умолчанию в списке вредных продуктов.

Куриные яйца замечены не только в легендарном споре, кто первее: курица или яйцо. Вопрос, полезны или вредны яйца, может расколоть мир на два лагеря. Одни утверждают, что полезен исключительно белок, так как в желтке холестерин, другие, наоборот, высказываются в защиту желтка. Ведь холестерин в яйцах не имеет ничего общего с плохим холестерином крови.

Бесспорный факт: яйца содержат 12 видов витаминов и минералов, помогают легче усваивать животный белок, именно поэтому яйца рекомендуют при физических нагрузках и диетическом питании. Абсолютно неважно, в каком виде приготовлены яйца — омлет, яичница, болтунья, пашот, — они сохраняют все свои свойства.

Для того, чтобы полностью снабдить организм необходимым количеством Омега-3 кислот, следует ввести в рацион питания семгу, форель или другие виды жирных рыб. Отварная или жареная рыба в количестве 100 г с периодичностью 4-5 раз в неделю необходима для правильного функционирования нервной системы и обмена веществ.

Используйте в качестве заправки для салатов и добавляйте в каши льняное масло, которое превосходит оливковое по содержанию многих полезных веществ и является рекордсменом по содержанию ненасыщенных жирных кислот. На льняном масле нельзя жарить пищу, под воздействием высоких температур оно теряет все полезные свойства и превращается в олифу.

Важно разобраться, какие молочные продукты вредны и почему в зрелом возрасте лучше употреблять кефир? В отличие от молока, кефир усваивается организмом по-другому. Грибки, которые участвуют в процессе сквашивания кефира, содержат много полезных микроорганизмов, дрожжи, и оказывают весьма благотворное действие на желудочно-кишечный тракт. Кефир помогает при дисбактериозе, упадке сил, ослабленном иммунитете и малокровии. Молоко — источник кальция, обладает огромным количеством полезных веществ, способно нейтрализовать радиацию и снизить токсичность, но польза его ощутима в случае, если вы употребляете парное молоко, а не пакетированное молоко с месячным сроком годности.

В списке вредных продуктов разнообразия поменьше, это все и так известно. Жаль, что отказаться от вредной пищи не всегда так просто. Не рекомендуется злоупотреблять фастфудом, чипсами, соусами (майонез, кетчуп), газированными напитками, консервами, кондитерскими изделиями.

A.C.

