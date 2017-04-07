Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана - посол

2017-04-07 12:08 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции сказал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

«Пока сам не попадешь в аналогичную ситуацию, понять сложности, с которыми столкнулся Азербайджан полностью невозможно. Мы, выступаем за мирное решение конфликтов», - сказал посол.

Посол пожелал Азербайджанцам возвращения на свои земли в скором времени. По его словам, Украина высоко ценит дружбу и поддержку Азербайджана.

По словам дипломата, на недавней встречи ГУАМ, страны-члены этой организации обсудили укрепление экономических связей, а также возможности, которые открывает проект «Шелковый Путь».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)