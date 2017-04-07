Азербайджан и ЕС планируют реализовать еще семь твиннинг-проектов (версия2)

2017-04-07 12:11 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Азербайджан и Европейский союз (ЕС) приступят к реализации еще семи твиннинг-проектов, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на полях конференции, посвященной 10-летию применения в стране твиннинг-проектов ЕС.

По словам замминистра, эти проекты охватят сферы налогового и финансового администрирования, юстицию, социальное страхование, региональное развитие, экономическое управление.

"Бюджет проектов разный - для таких проектов он обычно варьирует от 700 тысяч до 1,5 миллиона евро. Срок реализации твиннинг-проектов составляет около двух лет. За этот период представители одной из стран ЕС, победившей в тендере, посетят Азербайджан, и в течение двух лет будут работать с нами, оказывать содействие в модернизации нормативно-правовых актов и применении административной практики", - сказал замминистра.

Бабаев отметил, что с 1992 года ЕС выделил Азербайджану 582 миллиона евро на различные проекты, в том числе твиннинг-проекты.

"Азербайджан - лидер в регионе по твиннинг-проектам. За время сотрудничества с ЕС мы начали работу над 45 такими проектами. 26 из них уже завершены, 12 - реализуются, а реализация семи - начнется в ближайшее время", - сказал замминистра.

(Автор: Азад Гасанли)

