Rusya ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

2017-04-07 12:15 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

Rus Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Suriye’ye saldırısı terörle mücadele eden bir ülkeye güç gösterisi amaçlı. ABD'nin Suriye'ye saldırısı 'düşüncesizce', var olan sorunları derinleştiriyor.” açıklamasında bulundu.

Rusya, ABD ile Suriye’de hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıklarken, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

Yapılan açıklamada “ABD’nin Suriye saldırısının İdlib’de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı öncesinde planladığı çok açık” ifadeleri kullanıldı.