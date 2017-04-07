Глава Русской общины Азербайджана: «Закрытие ВАК серьезно беспокоит нас»

2017-04-07 12:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса заявил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Михаил Забелин.

Напомнив о том, что в Азербайджане русская община функционирует свободно и активно, что более 16 000 студентов получают здесь высшее образование на русском языке, М.Забелин сказал, что деятельность Всероссийского азербайджанского конгресса всегда соответствовала закону: «На прошлой неделе я связался с депутатами Госдумы России. Этот вопрос серьезно беспокоит нас».

Депутат выразил надежду на то, что суд не примет решение о закрытии ВАК, и этот вопрос будет решен в пользу азербайджанцев.

Спикер Огтай Асадов же сказал, что русская община в Азербайджане - самая большая на Южном Кавказе: «Господин Забелин, обратитесь с письмом в Министерство юстиции России и сообщите им об этом. Мы не должны допустить, чтобы зло победило добро».

М.Забелин ответил, что обращение уже готово и направлено в Минюст России. Он выразил уверенность в том, что при принятии решения обращение будет учтено.