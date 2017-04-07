В Мексике пропали без вести почти 30 тысяч человек

2017-04-07 12:39 | www.oxu.az | 3

Число людей, пропавших без вести в Мексике, в основном в результате действий преступных группировок, на конец 2016 года составило почти 30 тысяч человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает национальная комиссия по правам человека этой латиноамериканской страны.

В конце 2013 года данный показатель составлял 26 тысяч человек.

«Национальный регистр похищенных или пропавших без вести сообщает о 29,9 тысячи случаев на октябрь 2016 года, 82,71% из них сконцентрированы в 11 штатах», - говорится в сообщении комиссии в Twitter.

Н.О.