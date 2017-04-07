Отмена безвизового режима с ЕС позволит миру увидеть настоящую Украину - посол

2017-04-07 12:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Украина приветствует достижение безвизового режима с ЕС, сказал на пресс-конференции в Баку в пятницу посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

По словам посла, данное решение ЕС является политическим. "Украина разделяет те же ценности, что и Европа, и страна выполнила все требования ЕС. Отмена визового режима повлечет за собой рост визитов из страны в ЕС, и мир сможет увидеть настоящую Украину", - сказал он.

Европейский парламент в четверг проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины.

За проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования, проголосовало большинство депутатов Европарламента.

(Автор: Анаханум Хидаятова)