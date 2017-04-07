Азербайджанские танцоры с большим успехом выступили на чемпионате Кавказа в Грузии (ФОТО)

2017-04-07 12:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские танцоры с большим успехом выступили на чемпионате Кавказа, который прошел в Тбилиси, сообщил Trend Life президент Ассоциации танца Азербайджана, технический директор и главный судья турнира Азиз Азизов. В чемпионате также приняли участие представители России, Украины и Грузии.

Танцоры соревновались в различных возрастных категориях и направлениях, среди которых были фольклор-стилизация, фольклор - этнический, чирлидинг, эстрадный танец, хип-хоп, шоу-дэнс, ориенталь, болливуд, танцы народов мира, стрит-шоу и другие.

Расул Гасанов стал чемпионом Кавказа по хип-хопу (взрослые) и в третий раз вписал свое имя как победитель данного турнира. Большой фурор произвела команда "Fire and light show Baku" (Александр и Светлана Барковы, Эльман Меликов и Егор Анисимов), представив лазерное шоу. Организаторы наградили команду первым местом и пригласили на выступление в гала-концерте перед правительством города Тбилиси. Александр и Светлана Барковы победили в латино - шоу (взрослые). Солистка танцевальной команды "Угур" Нигяр Сафарова заняла первое место в фольклор-стилизации и болливуде в возрасте 9-11 лет.

Второе место взял дуэт "Legend" в шоудэнс в возрасте 9-11 лет. Чемпионами Кавказа в эстрадном танце стали команда "The Legend dance studio" под руководством Егора Анисимова.

В младшем возрасте успешно выступила Елизавета Головченко в возрасте 9-11 лет. Участница являлась дебютанткой турнира такого масштаба и пробилась в 1/16 финала. Из 122 участников в одну четвёртую пробился Роман Гречкин, который также впервые дебютировал на турнире такого ранга.

По словам Азиза Азизова, в данное время идет подготовка к открытому чемпионату Азербайджана, который будет проведен 22 апреля в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)