Лавров: «Это напоминает военное вмешательство США и Великобритании в Ирак 2003 года»

2017-04-07 13:04 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Ташкенте.

«Ракетные удары США по авиабазе в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак в 2003 году. Авиаудар США является актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом. Это напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права», - отметил глава МИД России.