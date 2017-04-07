На территории Азербайджана ожидаются дожди, ветер

2017-04-07 13:07 | www.apa.az | 3

8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами ожидаются дожди. Будет слабый туман, подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9°, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, туман. В горных районах будут грозы, войдет снег. Западный ветер днем усилится. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2-7°, днем 11-16° тепла.