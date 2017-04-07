Умер писатель Александр Гаррос

2017-04-07 12:47 | www.oxu.az | 6

Писатель и журналист Александр Гаррос скончался в Израиле на 42-м году жизни. Об этом Facebook сообщила его супруга Анна Старобинец, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Саша умер. Бога нет», - написала она.

Незадолго до этого Старобинец сообщила, что врачи предложили выбор — «отказаться от дальнейших попыток лечения и только стараться облегчать симптомы или все-таки провести химию». По ее словам, Гаррос выбрал химиотерапию, несмотря на риск.

Александр Гаррос родился в 1975 году в белорусском Новополоцке. С 1994 года по 1996 год он учился на филологическом факультете Латвийского университета и журналистском факультете МГУ. С 2006 года Гаррос жил в Москве. Журналистскую карьеру Гаррос начал в 1993 году редактором отдела культуры в журнале «Эксперт». В разное время он также работал редактором отдела общества в журнале «Вокруг света», работал в журнале «Сноб», сотрудничал с журналами «Русский репортер», GQ, «Сеанс».

Александр Гаррос совместно с Алексеем Евдокимовым написал четыре романа: «(Голово) ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе». В 2003 году получил премию «Национальный бестселлер» за свой первый роман.

В 2015 году у Гарроса диагностировали злокачественную опухоль пищевода. Лечение Александр проходил в Израиле. Деньги на лечение его жена собирала в социальных сетях.

Ранее в четверг, 6 апреля, Анна Старобинец сообщила об ухудшении состояния Гарроса. «Все плохо. Мы снова в Ихилов, уже почти неделю. Саша не встает, не ест, ему трудно дышать, у него страшные отеки. Вывести его из этого состояния врачам не удается», - написала она.

A.C.

