Польское издание «Esquire» о фотопроекте Камала Багирли – ФОТО

2017-04-07 12:50 | www.oxu.az | 3

Находясь в пути и отражая увиденное на фотографии, мы можем в любой момент мысленно вернуться к тому мгновению и заново испытать пережитые эмоции, поворачивая время вспять.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Однако азербайджанский блогер и фотограф-любитель Камал Багирли решил пойти немного дальше. Взяв с собой в поездки архивные снимки городов и запечатлев их на том же самом месте, где они были первоначально сделаны, он добился достаточно зрелищного эффекта воссоединения былого с настоящим.

Об этом сообщает польское издание «Esquire», опубликовавшее проект К.Багирли под названием «Окно в прошлое».

Отметим, что данный проект был реализован Камалом в Париже, Барселоне, Мадриде, Неаполе и Лиссабоне. Больше фотографий можно увидеть на его страницах в Instagram и Facebook.

A.C.

