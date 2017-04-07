Берлин и Париж выступили за введение санкций против Сирии, обвинив Асада

2017-04-07 12:43 | www.trend.az | 3

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии Башара Асада, говорится в совместном заявлении политиков по итогам их телефонного разговора в пятницу утром, передает РИА Новости.

"Президент Асад единственный несет ответственность за это развитие. Повторное использование им химического оружия и его преступления против собственного населения требует введения санкций, как этого и требовала Франция и Германия уже летом 2013 года после трагедии в Гуте", — сказано в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.