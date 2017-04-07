Верховный суд России не удовлетворит заявление Минюста РФ о закрытии ВАК - глава русской общины

2017-04-07 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заявление министерства юстиции России, касательно закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), не будет удовлетворено Верховным судом РФ и правда будет на стороне ВАК, считает председатель Русской Общины Михаил Забелин.

"Уверен, что нормальные силы в России придут к тому, что ВАК продолжит свою деятельность", - сказал Забелин на пленарном заседании парламента Азербайджана в пятницу.

Забелин подчеркнул, что мультикультурализм является не только государственной политикой Азербайджана, но и образом жизни и состоянием души азербайджанского народа.

"Мы это очень ценим. Я хочу выразить большую благодарность Президенту и народу Азербайджана за искренние и доброжелательные отношения к национальностям и народностям, проживающим в Азербайджане", - сказал Забелин.

Забелин отметил, что в Азербайджане оказывается всемерная поддержка сохранению русской культуры, традиций и русского языка.

Отметим, что министерство юстиции России обратилось в Верховный суд для ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса. Отмечается, что ВАК в ходе своей деятельности нарушил законодательство Российской Федерации.

(Автор: Азад Гасанли)