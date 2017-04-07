Глава МИД России: «США не удосужились доказать факт применения химического оружия в Идлибе»

2017-04-07 13:17 | www.apa.az | 3

США не удосужились доказать факт применения химического оружия в сирийском городе Идлиб.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Ташкенте.

Не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых «Белых касок», которые занимаются инсценировкой различных ситуаций», — подчеркнул он.

С.Лавров сказал, что надеется на то, что провокация США не приведет к необратимым результатам.