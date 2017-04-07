«Fitch» назвал выгодную для Азербайджана стоимость нефти
2017-04-07 12:54 | www.oxu.az | 3
Несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы, ситуация в нефтедобывающих странах остается сложной.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства «Fitch».
По оценкам «Fitch», в прошлом году средняя цена барреля нефти составила 45,1 доллара, в этом году эта цифра выросла до 52,50 доллара:
«Но этого недостаточно для решения проблем с бюджетом нефтедобывающих стран».
Агентство полагает, что при цене на нефть в 66 долларов за баррель госбюджет Азербайджана будет исполнен с профицитом.