«Fitch» назвал выгодную для Азербайджана стоимость нефти

2017-04-07 12:54 | www.oxu.az | 3

Несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы, ситуация в нефтедобывающих странах остается сложной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства «Fitch».

По оценкам «Fitch», в прошлом году средняя цена барреля нефти составила 45,1 доллара, в этом году эта цифра выросла до 52,50 доллара:

«Но этого недостаточно для решения проблем с бюджетом нефтедобывающих стран».

Агентство полагает, что при цене на нефть в 66 долларов за баррель госбюджет Азербайджана будет исполнен с профицитом.

У.А.

