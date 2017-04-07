Погода резко изменится – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-04-07 13:00 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане изменятся погодные условия.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, начиная с западных районов, на территории страны вечером 9 апреля погодные условия изменятся, до полудня 11 апреля будет наблюдаться нестабильная погода, в горных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, ожидается гром, град.

Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха постепенно понизится на 4-7 градусов.

Н.О.

