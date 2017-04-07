Москва сделает выводы в связи с ударом США по базе в Сирии – Лавров

2017-04-07 13:09 | www.trend.az | 3

Москва будет делать выводы об отношениях с Вашингтоном в связи с ударом США по авиабазе в Сирии. Действия США в Сирии наносят ущерб и без того подорванным отношениям Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.