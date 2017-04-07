Азербайджанские звезды выступят в праздничном вечере "Dan Ulduzu"

2017-04-07 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку, 18 апреля в 19.00, пройдет концерт инструментального ансамбля "Dan Ulduzu" имени Гюлары Алиевой Азербайджанского телевидения и радиовещания, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе примут участие народные артисты Азербайджана Флора Керимова, Самир Джафаров, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Рухангиз Мусеви, Лала Мамедова, Айбениз Гашимова, Теймур Амрах, Закир Алиев, певцы Али Миралиев, Эльтон Гусейналиев, Надир Гафарзаде, Замиг Гусейнов, Нигяр Шабанова, Рашад Ильясов, Забита Алиева, Арзу Алиева, Ровшан Азиз, Шахла Гамидова, Вюсаля Аскерова, Эмилия Ягубова, Сабина Арабли и другие. Художественный руководитель концерта – заслуженный артист Тариэль Аббасов.

Цена билетов от 20 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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Камерно-инструментальный ансамбль «Дан Улдузу» (Венера), получивший впоследствии название вокально-инструментальный ансамбль, был основан в 1966 году музыкантом, пианисткой, заслуженным деятелем культуры Азербайджана Гюларой Алиевой. Музыку для ансамбля писали Огтай Раджабов, Тофиг Кулиев, Эмин Сабитоглу и многие другие известные композиторы, оставившие немеркнущий свет в истории прославленного коллектива.

Гюляра Алиева, посвятившая всю жизнь музыке, старалась объединить в этом ансамбле самые популярные музыкальные инструменты Востока и Запада, придать необыкновенному синтезу национальный колорит. Ансамбль "Дан улдузу" сыграл большую роль в воспитании азербайджанских молодых музыкантов.

Одним их первых исполнителей был несравненный певец Гусейнага Хадиев, к сожалению, очень рано покинувший нас. Свою творческую карьеру начинала здесь Рухангиз Мусеви, Ялчын Рзазаде, Флора Керимова, Мамедбагир Багирзаде и другие.

В 1972 году на международном музыкальном фестивале в Германии песня «Талейим мяним» («Судьба моя») была признана лучшей. Завоевав признание публики, коллектив с большим успехом выступал во многих странах Европы, Африки, Ближнего Востока.

(Автор: Вугар Иманов)