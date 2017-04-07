Генсек Международного общества прав человека присоединился к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-07 13:23 | www.apa.az | 3

Генеральный секретарь Международного общества прав человека, профессор, доктор физико-математических наук Марат Захидов, заявил о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».





Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится:



«У людей есть право жить в мире. По этой причине нужно прекратить кровопролитие и мирно урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Армении, а также признанные на международном уровне границы обоих государств.





Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта.



Азербайджанский и армянский народы имели плотно переплетенные общие традиции, которые сформировались в результате многовекового мирного сосуществования. Но в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я отмечаю эти факты с огромным сожалением. Идея мирного сосуществования людей и решение затянувшихся конфликтов является самой правильной идеей.



По причинам указанным ранее, от имени организации, которую я представляю, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».