Депутат: «Евросоюз должен или отменить визовый режим для Азербайджана или упростить его»

2017-04-07 13:36 | www.apa.az | 3

В Милли Меджлисе потребовали от Евросоюза отменить или упростить визовый режим для граждан Азербайджана.

Как сообщает АПА, напомнил, что вслед за Грузией право отправится в Европу без визы получили граждане Украины. Он отметил, что за прошедшие годы Азербайджан был самым близки политико-правовым партнером Европы: «Однако взамен граждане Азербайджана, для того чтобы попасть в шенгенскую зону должны пройти жесткий режим. Если западные организации, Евросоюз хотят завоевать расположение граждан Азербайджана, тогда им следует не закрывать перед ними двери».