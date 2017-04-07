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В Армении продают турецкие помидоры «Карабах» – ФОТО

2017-04-07 13:10 | www.oxu.az | 2

В Армении продаются импортированные из Турции помидоры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, на коробках с помидорами на русском языке написано «Карабах».

Это вызвало недовольство в самой Армении. Некоторые армянские компании утверждают, что импорт турецких помидоров помешает местному производству. Также армян разозлила надпись «Карабах» на коробках с помидорами.

Выяснилось, что помидоры в Армению поставляет компания «Sahtu Tarım Ürünleri», действующая в Анталье.

По информации, данная компания принадлежит нашей соотечественнице по имени Севда и ее турецкому супругу.

Севда рассказала, что их компания поставляет сельскохозяйственную продукцию в Грузию, Украину и Азербайджан. Она также назвала причину появления надписи «Карабах» на коробке.

«Карабах» - товарный знак компании. Надпись сделана на русском потому, что основная часть экспорта приходится на постсоветские страны. 

Предполагается, что помидоры попали на армянский рынок через Грузию.

У.А. 

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