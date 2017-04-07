Евросоюз ужесточил правила пересечения границ

2017-04-07 13:15 | www.oxu.az | 3

С пятницы, 7 апреля, в силу вступили новые правила Шенгенского кодекса о границах. Они предполагают тщательную проверку для всех граждан стран Европейского союза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает польская пограничная служба.

В заявлении говорится, что новые поправки накладывают обязанность на все страны тщательно проверять каждого человека, который въезжает на территорию Шенгенской зоны или выезжает за её пределы.

Отмечается, что ужесточение контроля увеличит продолжительность пограничных проверок.

Для того, чтобы уменьшить негативные последствия новых изменений, пограничники будут следить за ситуацией и принимать меры с учётом интенсивности приграничного движения.

В феврале страны ЕС продлили на три месяца чрезвычайные меры по контролю внешних границ Шенгенской зоны для пресечения нелегальной миграции.

Н.О.