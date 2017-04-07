"Жемчужины классической музыки" на сцене Международного центра мугама (ФОТО)

2017-04-07 13:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт под названием "Жемчужины классической музыки" ("Klassik musiqi inciləri"), сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Произведения знакомых всем композиторов, часто исполняющиеся на мировых сценах, в Азербайджане почему-то звучали не так часто, как хотелось бы. Поэтому заслуженный артист Азербайджанской Республики Антон Ферштандт (бас-баритон) и выпускница Одесской консерватории, лауреат международных конкурсов Мехрибан Сулейманова (фортепиано) вместе со своими друзьями-коллегами - лауреатом международных конкурсов, заслуженным артистом Ильхамом Назаровым (контр-тенор), лауреатом международных конкурсов, музыкантом Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. У. Гаджибейли Мурадом Ибрагимовым (виолончель), выпускниками академии Э. Грига (Норвегия) Саидом Мамедовым (скрипка) и Узеиром Махмудбейли (альт) решили исполнить для зрителей поистине жемчужины мировой классики.

Концерт открылся исполнением Фортепианного квартета ля минор Г. Малера. Далее у каждого из музыкантов были как дуэты, так и сольные выступления. В концертной программе прозвучали произведения Ж. Бизе, Ж. Массне, Ф. Крейслера, К. Дебюсси, А Даргомыжского, Р. Шумана, С. Рахманинова, Ш. Ф. Гуно, Г. У. Форе, И. Штрауса, Г. Гараева и Д. Гаджиева и др.

Интересно составленная концертная программа и виртуозное исполнение азербайджанских музыкантов вызывали бурные аплодисменты после каждого произведения.

Как рассказали в беседе с Day.Az сами музыканты, зал Международного центра мугама они любят за его теплую атмосферу и хорошую акустику. Антон Ферштандт же, говоря об идее концерта, отметил, что им хотелось сделать что-то новое.

И правда, мы видели на сцене новую подачу: выход музыкантов на сцену без объявления ведущего, плавный переход от одного произведения к другому.

Франгиз Агаларова