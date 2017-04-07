Азербайджан поднялся на 13 ступеней в мировом рейтинге по конкурентоспособности в сфере туризма

2017-04-07 13:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 71 место, поднявшись на 13 ступень в мировом рейтинге туристической конкурентоспособности, говорится в докладе подготовленном экспертами Всемирного финансового форума (ВЭФ).

«Несмотря на то, что поток туристов в Азербайджан сократился в 2015 году, в целом, рост числа туристов посетивших страну с 2010 года и инвестиции вложенные в туристическую сферу способствовали улучшению рейтинга и безусловно, принесут пользу этому сектору и в будущем», - говорится в докладе.

Либерализация визового режима в Азербайджане привела к улучшению показателя открытости страны для международных путешественников (77 место). В то же время, по мнению экспертов ВЭФ, Азербайджан прилагает усилия для увеличения своих природных и культурных ресурсов посредством увеличения общей площади охраняемых природных территорий (83).

«Азербайджан стал более дешевым туристическим направлением благодаря снижению цен на отели (31 место) и снижения курса нацвалюты. Безопасная среда в Азербайджане (35 место), гибкий рынок труда (20 место) способствуют повышению привлекательности страны в качестве туристического направления», - говорится в докладе.

Тем не менее, эксперты ВЭФ считают, что конкурентоспособность страны в сфере туризма можно еще больше повысить за счет расширения воздушного сообщения (77 место), а также использования природных и культурных ресурсов (соответственно 109 и 69 место), а также достопримечательностей.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)