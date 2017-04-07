В следующем году в Азербайджане будет повышена зарплата 45 тысячам учителей

2017-04-07 13:40 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров. Он, говоря о том, что в течение этого года к диагностическому оцениванию будут привлечены 45 тысяч учителей, добавил, что этим будет проведено диагностическое оценивание всех учителей в стране. Их заработная плата будет увеличена с января 2018 года.

Э.Багиров отметил, что в этом году первое диагностическое оценивание будет проведено с 16 по 21 апреля в Бардинском олимпийском спортивном комплексе. В оценивании примут участие преподаватели, работающие в государственных общеобразовательных учреждениях Агдамского, Физулинского, Бардинского, Тертерского, Бейлаганского, Лачинского, Кяльбаджарского, Ходжавендского и Джабраилского районов. Диагностическое оценивание учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Агстафинского, Товузского и Газахского районов, будет проведено с 25 по 27 апреля. Диагностическое оценивание учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Гахского, Габалинского, Шекинского, Загатальского, Балакенского, Огузского районов, а также в расположенных в этих районах общеобразовательных учреждениях Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов, будет проведено с 1 по 6 мая. В диагностическом оценивании, которое будет проведено с 12 по 17 мая в Мингячевире, смогут принять участие учителя общеобразовательных школ Мингячевира и Нафталана, Евлахского, Агдашского, Геранбойского, Гейчайского районов, а также расположенных в этих районах общеобразовательных школ Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов.

Э.Багиров отметил, что диагностическое оценивание в Баку продлится два дня. К оцениванию, которое состоится 24-25 мая в Баку, будут привлечены учителя, работающие в средних общеобразовательных учреждениях Зангиланского, Ходжавендского, Джабраилского, Ходжалинского, Кяльбаджарского, Агдамского, Физулинского и Лачинского районов: «Учителя, участвующие в диагностическом оценивании, могут зайти на сайт dq.edu.az http://dq.edu.az/ для получения подробной информации. Информация о дате диагностического оценивания будет размещена на личной странице каждого кандидата».