Милли Меджлис принял отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

2017-04-07 13:43 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Замминистра сказал, что в результате проведенных в Азербайджане оперативно-профилактических мероприятий в прошлом году по сравнению с 2015 годом фактов торговли людьми было выявлено на 29,4 % или на 141 случай больше, были обезврежены 15 преступных группировок и выявлены 70 человек, которые стали жертвами их преступлений. По его словам, каждому из них было выдано единовременное пособие в размере 400 манатов, 25 из них были обеспечены работой, 38 – направлены на профессиональные курсы.

Было отмечено, что в Центре помощи при Министерстве труда и социальной защиты населения была оказана юридическая и психологическая помощь 63 жертвам торговли людьми, в специализированных медицинских учреждениях министерства здравоохранения за счет государства были оказаны медицинские услуги 7 жертвам и 450 потенциальным жертвам. 31 ребенок, находящийся на попечении жертв, был привлечен к различным образовательным программам, была оказана помощь в получении алиментов для 3 детей, были получены свидетельства о рождении для 2 детей, еще 7 детей были размещены в убежище на попечении «Объединение детей Азербайджана».

В.Эйвазов сообщил, что только на реабилитацию жертв, в том числе на их содержание в убежищах и выплату им единовременного пособия из бюджета МВД было выделено 153 тысячи манатов, и эти средства были полностью использованы по назначению. В отчете были раскрыты и другие моменты.

После обсуждений отчет был принят.