Чавушоглу запросил переговоры с Лавровым

2017-04-07 13:20 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что запросил переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что переговоры могут быть проведены на тему ситуации в Сирии.

«Мы провели разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, запросили переговоры с Лавровым. Нам надо усилить координацию между нами, усилить дипломатическую работу», - сказал Чавушоглу.

Н.О.